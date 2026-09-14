Una mongolfiera atterra a Laorca, tanta curiosità tra i residenti

L’insolito episodio oggi, 14 settembre, poco prima delle 13

Il pallone a scacchi bianchi e neri avrebbe toccato terra in zona Campovai

LECCO – Non è certamente passata inosservata una mongolfiera che, poco prima delle 13 di oggi (14 settembre), ha solcato i cieli lecchesi per atterrare nella parte alta della città, precisamente nel rione di Laorca.

Un fatto insolito che ha destato tanta curiosità tra i residenti del rione che ci hanno subito mandato foto e video. Il pallone a scacchi bianchi e neri, secondo quanto riferito, sarebbe atterrato proprio sulle rive del Gerenzone in località Campovai.