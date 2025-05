Una nuova scalinata in via ai Poggi, grazie agli studenti della Fondazione Clerici

Percorso condiviso tra scuola e comune per sistemare la scalinata esistente

LECCO – Il Comune di Lecco e la Fondazione Luigi Clerici al lavoro per restituire alla città un nuovo sentiero urbano in via ai Poggi, nel rione di Acquate. Nello specifico, gli studenti della Clerici erano intervenuti lo scorso marzo per demolire la scalinata esistente con il tutoraggio dell’impresa Pozzi che in questi giorni sta invece realizzando il nuovo percorso.

“Formare professionalmente diventa più importante quando si lavora in squadra e in sinergia con il territorio – il commento di Stefano Bonacina della Fondazione Clerici (sede di Lecco) – Abbiamo condiviso questi piccoli interventi in un’ottica di scambio, consci che l’apporto alla comunità diventa fondamentale per chi vuole costruire il proprio futuro. Ringraziamo tutti gli attori che investono e consentono questa modalità di far scuola “pratica e concreta”, consentendo ad ogni ragazzo di costruire il proprio bagaglio di competenze necessarie per poter affrontare il proprio futuro professionale”.

Soddisfatta anche Maria Sacchi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco: “Ringrazio la fondazione Clerici per un dialogo aperto che ci ha consentito di creare sinergia tra enti che trova forma in città. Questo è il primo tassello di altri ulteriori che si sono già condivisi e verranno realizzati il prossimo anno scolastico. Siamo una comunità che ha bisogno di interagire e creare insieme”.