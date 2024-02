“Una scuola per Marika”, nuovo progetto dell’associazione Mir Sada

Un’iniziativa in memoria di Marika Ara, la volontaria calolziese scomparsa la scorsa estate

Una mediateca, un’aula informatica, un’aula insegnanti e un parco giochi per la scuola pubblica ’19 Ottobre’ a Botunje

LECCO – “In questi giorni abbiamo definito il progetto che vogliamo realizzare a Kragujevac’ in memoria della nostra carissima amica Marika. Si tratta della realizzazione di una mediateca, di un’aula di informatica, dell’aula insegnanti e di un parco giochi presso la scuola pubblica ’19 Ottobre’ a Botunje, quartiere di Kragujevac'”.

L’associazione lecchese Mir Sada ha annunciato un importante progetto in memoria di Marika Ara, volontaria di Calolziocorte colpita da un malore, poi risultato, fatale proprio mentre era impegnata in Serbia dove l’associazione porta avanti il progetto “Adotta un bambino”. Era il luglio scorso quando Marika se n’è andata lasciando un vuoto profondo in tutto il mondo del volontariato lecchese e non solo, tanto che pochi mesi dopo Auser Lecco le ha dedicato una sala nella sede di San Giovanni a Lecco.

“La scuola raccoglie 80 tra ragazzi e ragazze dalla prima all’ottava classe (per noi elementari e medie), è composta da 4 aule più le due nuove che andremo a realizzare – hanno spiegato dall’associazione Mir Sada -. Presenteremo questo progetto con una conferenza stampa ed organizzeremo un momento pubblico per la raccolta fondi: tutte le informazioni a breve”.

La copertura dei costi ammonta a 15.000 euro. Per partecipare al progetto è possibile fare un bonifico intestato ad Associazione Progetto per la Pace – Mir Sada.

IT41 B 030 6909 60610 0000 189601

Intesa Sanpaolo, causale “Una scuola per Marika”.