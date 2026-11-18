Campagna itinerante di educazione alla legalità

Sensibilizzazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo di internet

LECCO – Anche quest’anno la Polizia Postale è impegnata nella campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”, volta alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo della rete Internet.

Giovedì mattina, 19 novembre, il “truck” della Polizia di Stato, allestito con tecnologie di ultima generazione, farà tappa a Lecco, in Lungolario Isonzo, nei pressi del Monumento ai Caduti, dove accoglierà circa 200 studenti provenienti da alcuni istituti scolastici lecchesi, quali l’Istituto “Maria Ausiliatrice”, l’Istituto “Don Giovanni Ticozzi”, la Scuola Primaria “Lecco De Amicis”, la Scuola Primaria “A. Diaz” e il Collegio “A. Volta”, per momenti di formazione e confronto.

Gli operatori della Polizia Postale incontreranno i ragazzi e i visitatori per illustrare loro le principali insidie del web, con l’obiettivo di promuovere un uso sicuro, consapevole e responsabile delle tecnologie, sensibilizzando le nuove generazioni sui rischi che possono derivare dai social, dagli smartphone e dalla rete internet.

La campagna educativa, che è arrivata alla sua XIV edizione, è partita lunedì 21 settembre da Amatrice (RI), alla presenza del Presidente della Repubblica, di rappresentanti delle Istituzioni e dei vertici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e raggiungerà diverse località del territorio nazionale, diffondendo nelle piazze italiane un messaggio di prevenzione, responsabilità e vicinanza, rinnovando l’impegno della Polizia di Stato di #esserci sempre, anche in rete.