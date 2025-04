Un’assistente virtuale ‘guida’ dei servizi comunali: il progetto del Comune

Il servizio basato sull’intelligenza artificiale

Durante: “L’obiettivo è semplificare la comprensione delle procedure, senza sostituire la presenza fisica degli sportelli che continueranno a rimanere aperti”

LECCO – Nei prossimi giorni il Comune di Lecco lancerà un nuovo servizio basato sull’intelligenza artificiale. Ad annunciarlo l’assessore alla Digitalizzazione Alessandra Durante, che spiega: “Un nuovo assistente virtuale (che probabilmente si chiamerà Renzo, ma il nome deve ancora essere deciso, ndr) aiuterà i cittadini a orientarsi tra i servizi comunali. Il sistema risponde in tutte le lingue rendendo le informazioni più accessibili anche per i cittadini stranieri. L’obiettivo è semplificare la comprensione delle procedure, senza sostituire la presenza fisica degli sportelli che continueranno a rimanere aperti, anzi potenziati con l’apertura di 4 punti di facilitazione digitale, tra il centro e i rioni”.

“Il progetto – continua Durante – nasce grazie alla collaborazione con una realtà che ha scelto Lecco come pilota proprio grazie allo sviluppo tecnologico che abbiamo dimostrato in questi anni per poi proporre il servizio su larga scala”.

Come tutti i sistemi di intelligenza artificiale il prodotto apprenderà proprio grazie al costante utilizzo dei cittadini e migliorerà l’affidabilità delle proprie risposte.

“In questo nuovo scenario di evoluzione che riguarda l’intelligenza artificiale, i Comuni possono scegliere se restare a guardare e farsi travolgere oppure governare il cambiamento e sfruttare i vantaggi evidenti che un sistema come questo può portare per snellire e semplificare le procedure e agevolare lo scambio di informazioni e l’accesso ai servizi”.

Nei prossimi giorni verranno date maggiori informazioni e verrà aperta a tutti la possibilità di sperimentare il funzionamento dello strumento, segnalando eventuali migliorie.