Uneba Lecco: è in programma il seminario su politiche sanitarie e sociali

LECCO – L’Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza (UNEBA) Lecco e Lombardia, in collaborazione con Ats Brianza, Asst Lecco e Distretto sociale di Lecco, propongono il seminario su politiche sanitarie e sociali che si svolgerà venerdì 6 settembre alle ore 9.30 presso la Casa della Carità in via San Nicolò 5. Il coordinamento del seminario è a cura di Virginio Brivio, Presidente Uneba Lecco.

L’obiettivo del seminario è conoscere e confrontarsi sui percorsi in atto da parte di ATS e ASST per il nuovo piano territoriale dell’assistenza sanitaria 2025/2027 e con gli organismi dei comuni per i nuovi piani di zona sociale 2025/2027 ( entrambe le nuove programmazioni andranno approvate entro la fine dell’anno).

Il seminario sarà anche occasione per fare punto di progettualità specifiche (gli interventi del PNRR missione 6, i piani per l’invecchiamento attivo ecc) ma soprattutto per capire il ruolo delle unità d’offerta non profit che gestiscono servizi residenziali, diurni, domiciliari nel settore degli anziani, disabili, sofferenti psichici e cittadini fragili in genere.

A questo proposito si segnala che ad Uneba provinciale di Lecco aderiscono oltre 20 soggetti giuridici della provincia, che gestiscono 40 unità d’offerta rivolte a circa 3 mila utenti ed almeno altrettanti sono gli operatori e professionisti impiegati nei servizi.

Il seminario è rivolto ad amministratori, direttori generali, amministrativi, sociali e referenti sanitari delle unità d’offerta della provincia di Lecco, con particolare attenzione all’area anziani e disabilità.

Entro fine anno i Comuni del Lecchese dovranno approvare tramite i distretti sociali i nuovi piani di zona per il triennio 2025/2027. Entro lo stesso termine e per lo stesso arco temporale l’ASST e l’ATS dovranno approvare i nuovi piani di sviluppo del polo territoriale dell’assistenza sanitaria, nell’ambito del nuovo piano socio sanitario recentemente approvato da Regione Lombardia e consolidando le misure del PNNR missioni 5 e 6.

Il seminario intende essere occasione di conoscenza degli interventi effettuati ma soprattutto dei percorsi in atto per arrivare a nuove programmazioni il più possibile partecipate, per condividere obiettivi di salute per tutti con particolare attenzione ai soggetti fragili e con il coinvolgimento enti terzo settore e delle significative unità d’offerta da loro gestite.

Il programma

Ore 9: Welcome coffee e accoglienza

Ore 9.30: Interventi

Ore 11.30: Dibattito

Ore 12.30: Conclusioni

Gli interventi

Antonio Colaianni – Direttore socio sanitario ATS Brianza. “Verso il nuovo piano di sviluppo del polo territoriale sanitario 2025/2027: le linee di Regione Lombardia, nell’ambito del nuovo piano socio sanitario e il D.lgs 29”

– Direttore socio sanitario ATS Brianza. “Verso il nuovo piano di sviluppo del polo territoriale sanitario 2025/2027: le linee di Regione Lombardia, nell’ambito del nuovo piano socio sanitario e il D.lgs 29” Gianluca Peschi – Direttore socio sanitario ASST Lecco. “Affrontare le fragilità: strumenti di analisi e strategie condivise”

– Direttore socio sanitario ASST Lecco. “Affrontare le fragilità: strumenti di analisi e strategie condivise” Ruggero Plebani – Coordinatore uffici di piano del lecchese “Verso i nuovi piani di zona sociali 2025-2027: percorso, sfide, opportunità”

– Coordinatore uffici di piano del lecchese “Verso i nuovi piani di zona sociali 2025-2027: percorso, sfide, opportunità” Luca Degani – Presidente Uneba Lombardia. “Il ruolo delle unità d’offerta no profit nella rete degli interventi sociali e sanitari”

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria a questo link

Per informazioni consultare questo sito