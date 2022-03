Unicef, la presidente nazionale Carmela Pace incontra gli studenti del Bertacchi

Un messaggio di pace e l’esortazione a vivere la società da protagonisti

Soddisfatta la presidente di Unicef Lecco Annamaria Novielli: “Importante momento di confronto tra generazioni”

LECCO – Diventare cittadini consapevoli, responsabili e costruttori di un mondo di pace. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato questa mattina, giovedì, dalla presidente nazionale di Unicef Carmela Pace che ha fatto visita a un gruppo di studenti dell’istituto Bertacchi di Lecco, istituto capofila nel progetto “Scuola Amica”.

L’occasione è stata la premiazione della classe quinta della scuola primaria di Costa Masnaga che, nel 2019 (poi il covid ha bloccato tutto), ha partecipato al concorso organizzato da Unicef sull’osservanza dei Diritti contenuti nella Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ratificata da Unicef nel mondo nel 1986 e in Italia nel 1991. La scuola di Costa Masnaga ha ricevuto un attestato stampato su un foglio di papiro di cui si vedono le fibre in trasparenza. Papiro diffuso a Siracusa, città di origine della presidente Pace.

All’incontro oltre alla presidente nazionale Pace erano presenti anche la presidente regionale di Unicef Manuela Bovolenta e la presidente della provincia di Lecco Annamaria Novielli, insieme alle dirigenti della scuola primaria di Costa Masnaga Chiara Giraudo e dell’istituto Bertacchi Stefania Perego, a Marina Ghislanzoni dell’Ufficio Scolastico, alla professoressa del Bertacchi Valeria Cattaneo e all’assessore del comune di Lecco Alessandra Durante.

Un gruppo di studenti ha presentato una lavoro fatto sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che è stato spiegato ai ragazzi delle scuole medie di Mandello. La presidente Pace ha elogiato l’impegno dei ragazzi esortandoli a non perdere mai questa voglia di fare per vivere da protagonisti all’interno della società promuovendo la pace. L’assessore Durante, invece, ha ricordato come Lecco sia impegnata nel percorso per diventare una “Città amica dei bambini e degli adolescenti” chiedendo ai ragazzi stessi di illustrare bisogni ed esigenze e farsi promotori di idee.

“Una mattinata piacevole che ha saputo unire in un dialogo amichevole generazioni diverse – ha detto la presidente Annamaria Novielli -. Un importante momento di confronto che ha visto la partecipazione dei giovani che, mi preme sottolineare, sono i benvenuti nel gruppo Young Unicef in modo da ripristinare il comitato di Lecco magari con la costituzione di una sede”.

Alla presidente nazionale, infine, è stata donata dalle Pigottare di Mandello una pigotta coi colori dell’Ucraina.