Urban Center La Piccola: a breve la conclusione dei lavori dell’area esterna

Il piazzale asfaltato trasformato in un’area verde con piante e passeggiata alberata

L’intervento, iniziato a dicembre, completa la riqualificazione avviata con l’apertura dell’Urban Center

LECCO – Un nuovo spazio di aggregazione per tutti i lecchesi è in arrivo in città: aprirà a breve l’area esterna alla Piccola. Stanno infatti volgendo al termine i lavori di riqualificazione della zona, iniziati lo scorso dicembre, e complementari al progetto che ha portato, lo scorso ottobre, all’apertura dell’Urban Center, punto di riferimento per associazioni e cittadini e luogo di promozione della cultura.

L’area esterna all’edificio, sul lato ovest, è stata trasformata a partire dal precedente piazzale asfaltato, fino a presentarsi oggi come un moderno e accogliente spazio verde, con un intervento del valore di circa 400mila euro.

Il progetto, che ha visto la realizzazione di una scalinata per l’accesso diretto al Politecnico e il riutilizzo di materiali di recupero, punta a realizzare uno spazio volto alla socialità per tutta la cittadinanza.

Oltre al parco lineare con la piantumazione di specie autoctone e la passeggiata alberata, già visibili, saranno infatti disposte nuove sedute e panchine, per favorire la sosta e il ritrovo degli studenti in un luogo rigenerato e restituito alla comunità in una veste nuova e green.