Urban Yogis: parte con successo la quinta edizione di Yoga on the Lake

Un’iniziativa promossa da Yoga Nilaya ASD in collaborazione con il Comune di Lecco

Natura, energia e condivisione

LECCO – Con un’entusiasmante partecipazione fin dal primo appuntamento, ha preso ufficialmente il via la quinta edizione di Urban Yogis – Yoga on the Lake, l’iniziativa gratuita promossa da Yoga Nilaya ASD in collaborazione con il Comune di Lecco.

Anche quest’anno, la suggestiva piattaforma a lago di Riva Martiri delle Foibe si è trasformata all’alba in un’oasi di quiete, energia e condivisione, accogliendo 91 partecipanti alle 6:30 del mattino per praticare insieme Ashtanga Yoga sotto la guida di Valentina Castelnuovo. Un successo che conferma come questo evento sia ormai diventato un appuntamento immancabile dell’estate lecchese.

Le sette date previste per il 2025 sono andate esaurite in sole due settimane dall’apertura delle iscrizioni, avvenuta nei primi giorni di maggio. “Un risultato eloquente: UrbanYogis non è solo yoga, ma un’esperienza collettiva che ogni anno coinvolge centinaia di persone di tutte le età, dai ventenni agli over 60″ spiegano gli organizzatori.

Ideata da Valentina Castelnuovo, fondatrice di Yoga Nilaya (con sede a Lecco in via Fiumicella 25), l’iniziativa propone lezioni di Ashtanga Yoga, uno stile dinamico ma accessibile a tutti, pensato per essere praticato all’alba a digiuno, per iniziare la giornata con energia e lucidità mentale. Gli organizzatori sottolineano: “Praticare all’aperto, immersi nella natura, è un elemento fondamentale dell’esperienza, la piattaforma sul lago offre un ambiente unico, dove corpo e respiro si fondono armoniosamente con i ritmi naturali e la suggestiva bellezza del paesaggio lecchese”.

Ogni lezione raduna una comunità affezionata: circa metà dei partecipanti sono allievi di Yoga Nilaya, mentre l’altra metà è composta da appassionati che, indipendentemente dalla scuola o dall’insegnante abituale, attendono con entusiasmo ogni anno questo ciclo di lezioni estive.

I prossimi appuntamenti

Gio 26 Giugno – ore 19:30-20:30

Mar 1 Luglio – ore 6:30-7:30

Gio 10 Luglio – ore 19:30-20:30

Mar 15 Luglio – ore 6:30-7:30

Gio 24 Luglio – ore 19:30-20:30

Mar 29 Luglio – ore 6:30-7:30

Per informazioni è possibile consultare il seguente sito online: https://www.yoganilaya.it/eventi-2025/urbanyogis