Urlo per la Palestina, un migliaio di persone in marcia per fermare il genocidio

Nel giorno in cui è stata fermata la Global Sumud Flottilla

Un corteo attraversa la città al grido di “Palestina libera, stop al genocidio”

LECCO – Presidio davanti al liceo scientifico Grassi di Lecco, nel tardo pomeriggio di oggi, per ribadire ancora una volta “Palestina libera. Stop al Genocidio a Gaza”. Decine di persone si sono ritrovate per manifestare il proprio dissenso verso quello che sta accadendo nella striscia di Gaza e per chiedere al Governo di fermare il genocidio.

La manifestazione è stata organizzata proprio nel giorno in cui i militari di Israele hanno fermato la missione umanitaria della Global Sumud Flottilla. Dopo alcuni discorsi iniziali, il folto gruppo di manifestanti si è mosso per attraversare la città.

E alle ore 21 la stessa voce per Gaza si alzerà anche davanti all’ospedale di Lecco e alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini per l’iniziativa l’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza” in ricordo dei 1.677 colleghi e colleghe sanitari uccisi a Gaza.

Domani, invece, è stato proclamato uno sciopero generale per Gaza. A partire dalle ore 9.30 di venerdì 3 ottobre in piazza Diaz a Lecco, di fronte al Comune, la Cgil scenderà in piazza con un nuovo presidio aperto ad associazioni e cittadini, sempre a sostegno della Flottilla e di Gaza.