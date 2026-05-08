UtileEstate di Living Land: online i bandi estivi dedicati ai giovani nati tra il 2008 e il 2011

Un’opportunità per trasformare il tempo libero in un tempo significativo

Al termine dell’esperienza un buono acquisto da 150 euro

LECCO – Online i bandi dell’offerta estiva di Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco, rivolta ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2008 e il 2011. Un’opportunità per trasformare il tempo libero in un tempo significativo,

capace di generare valore per sé e per la comunità, attraverso un’“estate utile” di crescita

personale e impegno.

L’iniziativa prevede che i ragazzi selezionati svolgano, in gruppi di otto/dieci, delle attività

di riqualifica e manutenzione di spazi ad uso pubblico, attività a contatto con la natura e con gli animali e attività artistiche accompagnati da un tutor, che garantirà quella particolare attenzione educativa nello svolgimento delle attività che connota il progetto Living Land.

Nell’Ambito di Lecco, aderiscono all’iniziativa i Comuni di Annone di Brianza, Bosisio

Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Anche nei Comuni dell’Ambito di Bellano, i partecipanti, in gruppo massimo di otto, svolgeranno per due settimane interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di alcune aree ad uso pubblico a Abbadia Lariana, Bellano, Ballabio, Colico, Dervio, Lierna, Mandello del Lario, Casargo, Margno, Pasturo, Primaluna e Cortenova.

Tutte le esperienze, ognuna delle quali ha una durata di due settimane da lunedì a venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00 (durante la settimana, quattro giorni termineranno alle 14, solo una giornata terminerà alle 16) per un totale di 32 ore settimanali, incluso il momento del pranzo, prevedono un riconoscimento ai partecipanti

attraverso un buono acquisto di 150 euro, spendibile in alcune realtà commerciali del

territorio. I periodi di attività, a seconda dei luoghi, sono dal 22 giugno al 3 luglio – dal 6 al 17 luglio – dal 20 al 31 luglio.

“Proposte come UtilEstate sono importanti perché offrono ai ragazzi occasioni concrete per mettersi in gioco, uscire dalla routine e fare esperienza diretta del proprio territorio. Riteniamo fondamentale creare opportunità accessibili in cui i giovani possano sperimentarsi, acquisire competenze e sentirsi parte attiva della comunità, contribuendo allo stesso tempo alla cura dei luoghi in cui vivono. È anche attraverso queste esperienze che si rafforza il legame tra nuove generazioni e territorio, rendendo i ragazzi protagonisti e non semplici destinatari”, dichiarano Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, e Gabriella Del Nero, Presidente dell’Ambito territoriale di Bellano.

“UtilEstate è un’opportunità prelavorativa, ma con una forte dimensione sociale: un’esperienza di cittadinanza attiva in cui i giovani imparano a contribuire al bene comune e a sentirsi parte della comunità. In un contesto di distanza tra nuove generazioni e territorio, queste attività ricostruiscono legami, attraverso azioni visibili. Il valore del

progetto sta nel suo impianto educativo: non offre solo attività, ma crea relazioni. È

nell’incontro con adulti, pari e responsabilità reali che si attivano percorsi di crescita, in una

logica di “attivazione gentile” che accompagna e responsabilizza” dichiara Eleonora

Cortesi, coordinatrice del progetto Living Land.

Per partecipare ai bandi è necessario essere nati tra il 2008 e il 2011 e avere residenza nei Comuni che aderiscono all’iniziativa, come specificato sui bandi. È possibile iscriversi fino al 29 maggio 2026, compilando i form presenti sul sito di Living Land www.livingland.info. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 335 7502021.