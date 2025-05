Utlac, Belee de cursa e lavori, le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana il Comune segnala in maniera particolare quelle determinate da:

Utlac, in programma da mercoledì 7 a domenica 11 maggio dettagliate a questo collegamento;

Belèe de cursa, in programma domenica 11 maggio, dettagliate a questo collegamento.

Le altre modifiche alla viabilità:

via SASSI, tratto compreso dal civico 4/A a piazza Diaz, divieto di transito per costruzione rete di teleriscaldamento dalle 21 del 5 maggio alle 5.30 del 6 maggio, dalle 21 del 6 maggio alle 5.30 7 maggio e dalle 21 del 7 maggio alle 5.30 dell’8 maggio;

via DE GASPERI, civico 18, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica dal 5 al 7 maggio;

via PILONI, civico 25, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di nuovo allaccio fognatura dall’8 al 9 maggio;

via AMENDOLA, altezza intersezione corso Martiri della Liberazione, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica dall’8 al 9 maggio;

via DON POZZI, altezza civico 10, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di isolamento presa rete gas il 9 maggio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371