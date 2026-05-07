Utlac Lake Como Ultra Trail, tutte le modifiche alla viabilità

LECCO – E’ tornata a Lecco la competizione sportiva di trail running Utlac Lake Como ultra trail, organizzata dalla SSDsrl Larius.

La gara è divisa in cinque competizioni distinte: la prima, quella da 250 km, è partita ieri, mercoledì 6 maggio alle 19 da Abbadia Lariana e terminerà domenica 10 maggio in piazza XX Settembre. Il percorso successivo, da 120km, partirà da Menaggio venerdì 8 maggio e terminerà sabato 9 a Lecco; quello da 60km si svolgerà interamente il 9 maggio con partenza da Como. Il trail da 30km il 10 maggio avrà invece Bellagio come punto di partenza mentre l’ultimo, da 15km, si svolgerà interamente a Lecco con arrivo verso le 13 sempre in piazza XX Settembre.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste diverse modifiche alla viabilità. Istituito il divieto di transito dalle 7 del 9 maggio alle 18.30 del 10 maggio in piazza Cermenati e in piazza XX Settembre, compresi titolari di pass APU, dalle 9 alle 12 del 10 maggio sul ponte Azzone Visconti, dalle 10 dell’8 maggio alle 18 del 10 maggio (eccetto residenti) e dal 6 al 10 maggio nelle vie dei percorsi di gara limitatamente al tempo strettamente necessario al transito degli atleti partecipanti.

Previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 9.30 del 10 maggio in via Nullo (parcheggio Canottieri), nello spazio di carico scarico antistante la società Canottieri, negli spazi di ricarica dei veicoli elettrici e nei due spazi esterni della navata centrale, eccetto mezzi di soccorso. Dalle 10 dell’8 maggio alle 18 del 10 maggio in Lungolario Isonzo dal civico 18 a piazza Cermenati e in piazza Cermenati, compresi titolari di pass APU e dalle 7 del 6 maggio alle 24 del 10 maggio in piazza XX Settembre, compresi titolari di pass APU.

Infine, programmato un restringimento della carreggiata dalle 10 dell’8 maggio alle 18 del 10 maggio nella corsia nord di Lungolario Isonzo dal civico 15 al civico 18 indicato con transenne, segnaletica verticale e illuminato anche con luci notturne, simili a quelle dei cantieri.

QUI L’ORDINANZA COMPLETA