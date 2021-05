Con il 43,44% di cittadini vaccinati, Lecco al primo posto in Lombardia

Si aprono le prenotazioni per le persone tra i 40 e i 49 anni d’età

LECCO – Meglio delle altre province lombarde: già sul podio per settimane come secondo territorio in regione per percentuale di cittadini vaccinati, Lecco ora ‘strappa’ il primo posto a Cremona ed è la prima provincia in Lombardia per popolazione vaccinata.

Risultano infatti vaccinati il 43,44% dei cittadini lecchesi per un totale di 177.677 dosi di vaccino somministrate, di cui 125.901 prime dosi e 51.766 richiami effettuati.

Seguono Cremona (43,43%) Sondrio (41,39%), Como (41,16%), Lodi (41,04%), Pavia (40,47%), Bergamo (40,10%), Brescia (40,02%), Monza Brianza (39,65%), Varese (39,29%), Milano (38,12%), Mantova (38,00%).

Nel frattempo in Lombardia si sono aperte le prenotazioni del vaccini anche per i quarantenni (fascia 40-49 anni). L’apertura era prevista per oggi, 20 maggio, ma già da ieri sera è stato possibile inserire la propria prenotazione.

Coloro che appartengono a questa categoria possono prenotare l’appuntamento su prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it