Vaccinazioni antinfluenzale: a Lecco somministrate oltre 37 mila dosi

Ampia partecipazione delle fasce over 65 e over 80, con protezione estesa anche ai più piccoli contro l’Rsv

Assessore Bertolaso: “I numeri confermano la fiducia dei cittadini”

LECCO – Oltre 1.036.000 vaccinazioni antinfluenzali sono state somministrate, grazie al significativo contributo di medici di famiglia e farmacie, e con ampia adesione da parte delle fasce over 65 e over 80. Questi sono i principali risultati dall’avvio della campagna gratuita 2025/2026, che dal 13 ottobre è stata estesa a tutti i cittadini lombardi, con prenotazione attraverso la rete territoriale e il portale regionale. Rispetto allo stesso giorno della campagna 2024/2025, si registra un incremento di circa 100 mila dosi.

Tra i principali canali di somministrazione, i medici di medicina generale hanno effettuato 567.945 vaccinazioni, le farmacie di comunità 215.620, i pediatri di libera scelta 123.236 e i centri vaccinali Asst 53.784.

La suddivisione delle vaccinazioni per provincia è la seguente: Milano 343.162, Brescia 139.859, Bergamo 111.305, Monza e Brianza 100.781, Varese 84.811, Como 62.648, Pavia 48.568, Lecco 37.768, Cremona 34.460, Mantova 30.338, Lodi 27.332 e Sondrio 15.040.

Invece, la distribuzione delle vaccinazioni per fasce d’età è così suddivisa: 65–79 anni, 372.025 dosi; over 80 anni, 247.328 dosi; 18–59 anni, 192.335 dosi; 60–64 anni, 78.652 dosi; 2–6 anni, 67.552 dosi; 7–17 anni, 63.831 dosi; 0–1 anno, 14.349 dosi.

La crescita delle vaccinazioni è complessiva e costante negli anni: il totale regionale è passato da 1.853.882 nella stagione 2019/20 a 2.088.894 nella stagione 2024/25. L’aumento riguarda in particolare i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, che nello stesso periodo sono passati da 1.082.566 a 1.384.676, e le farmacie, cresciute da 2.832 a 394.996.

Per la stagione in corso, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno già somministrato 658.234 dosi, mentre le farmacie 202.135; al 28 ottobre 2024, i valori erano rispettivamente 555.962 e 147.838.

Tutti i cittadini lombardi che desiderano proteggersi dall’influenza possono accedere gratuitamente alla vaccinazione presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, le farmacie aderenti alla campagna vaccinale e i centri vaccinali delle Asst. Per recarsi ai centri vaccinali o alle farmacie aderenti, è possibile prenotare la vaccinazione tramite: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Parallelamente alla campagna antinfluenzale, prosegue la protezione dei più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) con l’anticorpo monoclonale Beyfortus, somministrato nei punti nascita e nei percorsi pediatrici.

Ad oggi sono state effettuate 20.797 somministrazioni, circa un terzo del totale previsto per l’intera campagna: 12.944 dosi dai pediatri di libera scelta e il resto da punti nascita e centri vaccinali. Le coperture vaccinali superano l’80% per i bambini nati tra gennaio e marzo 2025 e il 60% per quelli nati tra aprile e agosto 2025.

“Raggiungere il traguardo di un milione di vaccinazioni antinfluenzali in poche settimane – dichiara l’assessore Bertolaso – dimostra l’efficacia della nostra rete. Con la gratuità estesa a tutti e la protezione contro l’RSV per i più piccoli, puntiamo a ridurre complicanze e ricoveri durante la stagione invernale e a tutelare capillarmente la salute dei lombardi. Questo risultato conferma che, quando ai cittadini vengono fornite indicazioni chiare e precise, la fiducia nel sistema sanitario si traduce in partecipazione e adesione alle campagne di prevenzione”.