Vaccinazioni antinfluenzali: il 26 open day all’ospedale Manzoni

Accesso libero sabato dalle 8 alle 20 al centro vaccinale dell’ospedale Manzoni di Lecco

Sarà possibile prenotarsi anche nei presidi di Oggiono, Calolzio e Merate

LECCO – Si terrà sabato 26 novembre al centro vaccinale dell’ospedale Manzoni di Lecco (piano -1) l’open day per la vaccinazione antinfluenzale, aperto a tutta la popolazione senza limiti di età e/o patologie e totalmente gratuita, così come deciso da Regione Lombardia, dopo aver visto gli ultimi dati pubblicati sul bollettino Influnet.

L’accesso senza prenotazione sarà possibile esclusivamente per sabato 26 novembre, dalle 8 alle 20.

Da lunedì 28 novembre, sarà necessaria la prenotazione da effettuarsi sul portale di Regione Lombardia. Sarà inoltre possibile prenotarsi anche negli ambulatori vaccinali periferici dell’ASST di Lecco nei seguenti giorni ed orari: