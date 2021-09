Con l’87,45%, Lecco resta la provincia lombarda con l’adesione più alta alla campagna di vaccinazione Covid

Cresce il numero dei giovanissimi che ha aderito: la percentuale è passata dal 60 al 73% in poco più di due settimane

LECCO – Con l’87,45 % di vaccinati sulla popolazione target Lecco si conferma la Provincia più virtuosa sul fronte dell’adesione alla campagna vaccinale di massa anti Covid. Anche gli ultimi dati, diffusi dalla Regione, dimostrano l’alto tasso di partecipazione dei lecchesi, seguiti dai valtellinesi e dai cremonesi.

L’avanzata più consistente nella percentuale dei vaccinati si registra, come prevedibile, tra gli under 19, dove in poco più di due settimane, si è passati dal 60,35% al 73,30% dei vaccinati (la percentuale era il 67,45% al 25 agosto). Un balzo in avanti dovuto molto probabilmente sia al fatto che questa fascia è stata l’ultima, in ordine temporale, per cui è stata aperta la possibilità di ricevere la somministrazione del siero sia alla “spinta” comunitaria legata alla necessità di esibire, in diverse circostanze, anche il certificato verde, meglio noto come green pass.

Consistente l’incremento di inoculazioni anche tra i ragazzi tra i 20 e i 29 anni, dove si è passati dal 75,92% all’80,42%.

Tutte le fasce di popolazione hanno fatto registrare, nella seconda metà di agosto, un aumento di vaccinati anche quelle per cui la possibilità di ricevere la somministrazione si era aperta ormai mesi fa, come gli over 80 (da 90,89 al 91,28%) e quelli tra i 70 e i 79 anni (da 90,29 a 91,04%). Segno più anche per i trentenni (da 30 a 39 anni) che, con il 72,98% di adesioni attuali, restano la categoria che ha aderito con minore slancio alla campagna vaccinale.

Quanto alle rimanenti fasce d’età, la quota attuale vede vaccinato l’86,68% di chi ha tra 60 e 69 anni, l’82,13% tra i 50 e 59 anni, l’80,39% tra i 40 e 49 anni.