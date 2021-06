Buono il riscontro dell’apertura della possibilità di prenotarsi anche per i giovanissimi

La nostra Provincia resta sempre in testa alla classifica lombarda dei vaccinati

LECCO – Sono 24.600 i giovanissimi della Provincia di Lecco che a oggi, venerdì, si sono registrati sul portale apposito per ricevere la vaccinazione anti Covid. Ammontano infatti a quasi 25mila le persone di età compresa tra i 12 e 29 anni che hanno fornito, in questi primi due giorni di apertura alla fascia più giovane dalla popolazione, l’adesione alla campagna vaccinale massiva prenotando l’appuntamento in uno dei tre hub vaccinali dislocati all’interno della Provincia, dal centro Palataurus di Lecco a quello della Technoprobe a Cernusco passando per il centro allestito alla Fornace di Barzio.

Un nuovo ulteriore importante impulso alla campagna vaccinale che vede la Provincia di Lecco ancora ampiamente in testa alla classifica delle province lombarde in numero di somministrazioni di dose di siero anti Covid. L’ultimo aggiornamento, basato sui dati conferiti alle 5 di questa mattina, vede vaccinato il 54,68% dei lecchesi.

Quanto alla possibilità di effettuare cambi di data per la seconda dose, Regione Lombardia ha fatto sapere con una nota che questa facoltà è al momento consentita, nel range individuato dalle varie tipologie di vaccino, utilizzando il call center regionale, solo per la categoria insegnanti impegnata in sessioni d’esame di Stato e scrutini. Su indicazione della Direzione Generale Welfare, Poste sta implementando la piattaforma con una nuova funzionalità, che potrà essere operativa indicativamente dalla fine del mese di giugno, che consentirà il cambio data della seconda dose per tutti i cittadini.