2.521.422 il totale delle dosi somministrate in Lombardia

In provincia di Lecco il 20,93% della popolazione ha ricevuto la prima dose

LECCO – Come sta andando la campagna vaccinale in Lombardia? Sul sito della regione è possibile consultare i dati relativi alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 comune per comune. Al 20 aprile il totale delle somministrazioni in Lombardia è di 2.521.422 dosi (87,22% delle dosi consegnate) con un incremento giornaliero di 65.661 dosi.

In provincia di Lecco, su una popolazione target di 289.816, è stata somministrata la prima dose al 20,93% delle persone. Con un numero di prime dosi pari a 60.670 e di seconde dosi pari a 28.242. Nella città di Lecco, su una popolazione target di 41.631 ha ricevuto la prima dose il 25,80% con 10.742 prime dosi e 5.235 seconde dosi.

I dati di tutta la Lombardia comune per comune