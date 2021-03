Al Palataurus 15 linee vaccinali e fino a 1.800 vaccini al giorno

Un centro a servizio della Valsassina verrà invece allestito alla Fornace di Barzio

LECCO – “Bertolaso ha detto di tenerci pronti già da lunedì per gli Over 80” il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni al termine del sopralluogo con Guido Bertolaso al Palataurus ha confermato la disponibilità della struttura per le vaccinazioni massive. Il tour lecchese del consulente di Regione Lombardia per l’emergenza Covid, dopo la tappa all’ospedale Manzoni di Lecco si è spostato nella struttura sportiva di viale Brodolini a Lecco.

Un primo rodaggio per avere conferme che tutto funzioni a dovere lo si avrà con le vaccinazioni degli Over 80 e poi si partirà con tutti gli altri: “Chiaramente tutte le convocazioni arriveranno attraverso i canali ufficiali ma l’allestimento potrebbe essere molto rapido – ha continuato il sindaco -. La struttura è quella che tutti conosciamo, è libera e l’allestimento verrà realizzato da Fiera Milano che ha vinto l’appalto per tutti i centri vaccinali. Ora c’è un passaggio formale che deve verificarsi entro lunedì per permettere gli allestimenti di questo spazio”.

Appena tutto sarà pronto l’idea è quella di portare al Palataurus i vaccini per gli Over 80, il che consentirà di testare la logistica per la cosiddetta fase 2, quella massiva, che dovrebbe partire ad Aprile a cavallo di Pasqua.

“La conferma migliore per la città di Lecco è il Palataurus, è stato pubblicato questa mattina proprio il Decreto di Regione Lombardia che include il Palataurus tra gli spazi vaccinali con 15 linee, il che vuol dire che si potrebbe arrivare a 1800 vaccini al giorno a pieno regime – ha confermato il sindaco -. I lecchesi avranno a disposizione anche altre sedi vaccinali: in Valsassina nella zona della Fornace di Barzio, a Mandello nel palazzetto dello sport dove ci sono ben 22 linee vaccinali, altre 18 linee sono previste a Lariofiere a Erba, altre più leggere sono previste all’azienda Technoprobe di Cernusco Lombardone più una serie di altre possibilità in più”.

Guido Bertolaso è stato accompagnato al Palataurus dai vertici di Ats Brianza, dal direttore di Asst di Lecco Paolo Favini, dal Prefetto Castrese De Rosa, dal sindaco Mauro Gattinoni, dal consigliere regionale Mauro Piazza, dal presidente dell’ Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco Guido Agostoni e da Alberto Beretta in rappresentanza della proprietà del Palataurus.

Ora che gli spazi sono stati definiti il più grosso problema è il personale: “Già si stanno attivando le cooperative dei Medici di Medicina Generale e che poi saranno incardinate con una azione massiva che durerà anche i sabati e le domeniche, ampliando il più possibile l’orario e la platea delle persone da vaccinare. Sono molto rinfrancato da questo incontro con Bertolaso, resta solo l’incognita dei vaccini, quanti e quando arriveranno”.