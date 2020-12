Vaccini anti-Covid: arrivate le nuove dosi all’ospedale di Lecco

Arrivato un nuovo carico di vaccini anti-Covid all’azienda ospedaliera di Lecco

La campagna vaccinale contro il Covid tra i sanitari può iniziare

LECCO – E’ arrivata nella mattinata del 31 dicembre la prima distribuzione settimanale dei Vaccini assegnati ha inizio la campagna vaccinazioni contro il Covid. Dopo il simbolico “V-Day” del 27 dicembre scorso, ora la campagna vaccinale può entrare nel vivo.

“In questa fase – ricordano dall’ASST – come previsto dalle indicazioni ministeriali, la somministrazione del vaccino è destinata al personale in servizio presso la Asst di Lecco, proseguendo per tutto il mese di gennaio a favore anche del personale dei servizi per poi proseguire con i Medici di Medicina generale, i Pediatri del Territorio, e il personale che opera per la Ats Brianza. Di seguito l’attività si articolerà verso il personale delle Rsa e gli Ospiti”.