Vaccini anti-Covid: primo giorno di prenotazioni tra le difficoltà per gli over 80

Migliaia di utenti sul sito della Regione, almeno un’ora di attesa e ritardi sugli SMS

In ’tilt’ nel pomeriggio anche il portale dedicato ai farmacisti

LECCO – Over 80, la prima giornata di adesioni è stata decisamente complicata: fin dalle 13, con l’apertura del portale on-line della Regione, a migliaia si sono collegati al sito per poter inserire la richiesta di partecipazione alla campagna vaccinale anti-Covid (vedi articolo).

Un assalto prevedibile che ha però creato attese di oltre un’ora e fino a cento mila persone virtualmente “in coda” ad aspettare. Figli, nipoti e conoscenti si sono dati da fare al PC per aiutare gli ultraottantenni a portare a termine la propria domanda di vaccinazione, non senza imprevisti: oltre alle lunghe attese, si sono verificati forti ritardi nell’invio da parte del sistema dell’SMS di conferma, contenente il codice da inserire per concludere la procedura. Il risultato è che, in molti, hanno dovuto ricominciare da capo rimettendosi di nuovo in “fila”.

Regione ha fatto sapere che di aver “provveduto a contattare il gestore telefonico affinché la problematica venga risolta al più presto”. Nel tardo pomeriggio gli utenti in attesa sono via via diminuiti e i messaggi telefonici sono arrivati con più puntualità.

Non è andata meglio ai farmacisti, insieme ai medici di base, indicati dalla Regione come riferimento per quegli anziani che avevano un aiuto diverso, tra famigliari e persone di fiducia, per inserire la domanda on-line: per quasi tutto il pomeriggio, il portale ad uso esclusivo delle farmacie è andato in ’tilt’ non permettendo il caricamento della pagina. Lo conferma Federfarma Lecco che ha ricevuto le segnalazioni dei propri associati.

E se il portale on-line della Regione si è attivato, come annunciato dalle 13 del pomeriggio, già in prima mattina diversi utenti ultraottantenni si erano recati in farmacia per chiedere di potersi registrare al sito.

Oltre 100 mila prenotazioni in poche ore

A cinque ore dall’apertura delle adesioni, sono state effettuate oltre 100 mila prenotazioni: lo ha spiegato il governatore Attilio Fontana, intervenendo in conferenza stampa. Il presidente lombado si è detto soddisfatto perché, nonostante il massiccio afflusso, il sistema informatico ha retto.

Non la pensa allo stesso modo il PD: “L’esordio del portale per le prenotazioni del vaccino per gli over 80 è un flop – ha commentato il consigliere regionale lecchese, Raffaele Straniero – Ora speriamo in più concretezza e meno annunci”.

“Si tratta, purtroppo, di un disastro annunciato – fa notare Straniero – La Regione, ancora una volta, prima ha lanciato messaggi roboanti, poi non ha saputo gestire un conseguente sistema efficiente. Ora serve chiarezza, serve guardare in faccia la realtà e fare i conti senza presunzione con le risorse a disposizione. Mi auguro che la Giunta risolva al più presto gli intoppi del portale di prenotazione e non pensi di scaricare tutto, nelle prossime settimane, su medici di base e farmacie”.