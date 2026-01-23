Vaccini antinfluenzali a Lecco: 80mila le dosi somministrate

LECCO – Sono circa 80mila le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate durante la campagna stagionale in provincia di Lecco. È il dato complessivo che emerge dal bilancio delle attività svolte da tutte le strutture coinvolte, dai centri vaccinali ai presidi ospedalieri, passando per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie di comunità, RSA e strutture private.

Il numero di vaccinazioni corrisponde a una copertura del 23% della popolazione generale del territorio provinciale. Particolarmente significativo il dato relativo agli over 65, che rappresentano il target elettivo della campagna: in questa fascia di età è stato vaccinato il 53% degli adulti. Buona anche l’adesione tra i più piccoli, con il 35% dei bambini tra i 2 e i 6 anni che ha ricevuto il vaccino antinfluenzale.

I risultati registrati superano sia la media regionale sia quelli ottenuti nella precedente stagione vaccinale. Un andamento che pare confermare l’efficacia del modello organizzativo adottato sul territorio, orientato a favorire una sempre maggiore adesione alla proposta vaccinale attraverso una rete capillare di soggetti coinvolti.

Pierfranco Ravizza, presidente dell’Ordine dei Medici di Lecco, ha commentato: “L’adesione alla campagna antinfluenzale è stata buona, ma è chiaro che il vaccino non impedisce di ammalarsi. Ci sono famiglie virali prevedibilmente più frequenti, ma il campionario è ampio e ci sono stati virus, quest’anno, che sono sfuggiti alla copertura vaccinale e che hanno provocato un’influenza diversa. Bisogna sempre considerare che il beneficio che si ottiene è globale, un miglioramento statistico sul totale della popolazione”.

Nel corso della stessa campagna stagionale, come emerso dai dati, sono state anche somministrate oltre 10mila vaccinazioni anti Covid-19, a conferma di un’attività vaccinale che ha interessato più ambiti.