Dalle 13 è stato attivato il sito di Regione per l’adesione alla campagna vaccinale per gli ultraottantenni

Migliaia di richieste e attese oltre l’ora per prenotarsi. Gli anziani possono farsi aiutare anche dai medici e dai farmacisti

LECCO – La campagna di vaccinazioni anti-Covid oggi avrà una nuova fondamentale tappa, quella dedicata agli over 80: dal pomeriggio, alle 13, si è attivata la piattaforma messa a punto da Regione Lombardia per raccogliere le adesioni tra chi ha più di ottant’anni (comprese le persone nate nel 1941).

Il link per accedere al sito è questo: https://vaccinazionicovid.servizirl.it/

Sono 25 mila circa gli ultraottantenni residenti in provincia di Lecco che saranno vaccinati.

Già a migliaia in attesa di prenotarsi

A soli pochi minuti dall’apertura del portale, erano già oltre 36 mila le persone in attesa di effettuare la propria richiesta sul portale. L’attesa segnalata è di oltre un’ora.

Alle 15.15, dopo poco più di due ore dall’avvio del servizio sono 12.095 le adesioni raccolte sul portale. Lo fa sapere la stessa Regione. Di queste 1.488 sono state effettuate tramite le farmacie e 88 dai medici di base. 114.000 sono gli utenti in coda.

“Al momento – spiegano dal Pirellone – si sta rilevando qualche rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell’SMS necessario alla validazione del numero di cellulare inserito; nell’attesa la sessione potrebbe scadere richiedendo un nuovo accesso. Regione Lombardia ha già provveduto a contattare il gestore telefonico affinché la problematica venga risolta al più presto”.

“Si ricorda – aggiungono dalla Regione – che l’adesione può essere espressa senza fretta anche nei prossimi giorni e che l’ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all’ordine in cui si verrà vaccinati. La priorità sarà data ai cittadini ultracentenari, che in Lombardia solo oltre 4.000, a scalare sarà il turno degli ultra novantenni fino ad arrivare ai nati nel 1941”.

Inserire la domanda

Come spiegato da ATS, attraverso il portale, possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati relativi alla Tessera Sanitaria del soggetto da vaccinare, il numero di cellulare o del telefono fisso, che dovranno essere inseriti nella domanda di adesione.

In alternativa è possibile chiedere supporto per l’inserimento dei dati ai medici di famiglia e ai farmacisti. Una volta inserita la domanda, il Sistema invia all’utente un SMS contenente un codice di verifica per la sua validazione. Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente il numero di richiesta adesione e un riepilogo dei dati forniti.

L’appuntamento

Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento. Al momento non è prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della somministrazione.

Qualche giorno prima della vaccinazione, un SMS ricorda al cittadino l’appuntamento fissato. L’appuntamento per la seconda dose viene comunicato contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Da giovedì le vaccinazioni

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio nelle sedi vaccinali delle ASST (Ospedale di Lecco, Merate, Desio, Carate, Vimercate e Monza) per poi essere estesa ai punti vaccinali che verranno allestiti gradualmente dal 24/2 sul territorio, grazie alla collaborazione dei Comuni, dei medici di medicina generale, della Protezione Civile e del mondo del terzo settore, in fase di perfezionamento.

Complessivamente saranno sette i punti vaccinali che saranno attivati in provincia di Lecco e saranno comunicati nei prossimi giorni.