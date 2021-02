Il 10 febbraio partirà il secondo step della fase 1 delle vaccinazioni anti Covid

Destinata a farmacisti, dentisti, operatori dei centri psichiatrici, medici in libera professione

LECCO – Mentre procede il giro di richiamo per il personale degli ospedali, per operatori e ospiti delle Rsa, la prossima settimana prenderà il via in Lombardia la cosiddetta ‘fase 1-bis’ della campagna vaccinale anti-Covid che coinvolgerà altre categorie prioritarie di lavoratori.

Il vaccino sarà destinato agli addetti delle residenzialità psichiatriche, centri diurni, operatori dell’assistenza domiciliare, farmacisti, dentisti, odontoiatri e confprofessioni, il personale della sanità militare, della Polizia di Stato, gli ambulatori accreditati e altri medici liberi professionisti, informatori scientifici del farmaco.

In tutto, a livello regionale, si parla di oltre 107,4 mila persone. Per quanto riguarda l’ATS Brianza (Monza-Lecco) sono 12 mila i soggetti interessati ed è partita nei giorni scorsi la raccolta di adesione. Per la sola provincia di Lecco sono circa 4 mila le persone che potranno aderire.

La data di partenza della “Fase 1-bis” è stata fissata da Regione Lombardia per questo mercoledì 10 febbraio.

I vaccini AstraZeneca per i docenti e le forze dell’ordine

Nel frattempo è previsto per sabato l’arrivo in Italia delle prime 249 mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno destinate agli under55. A livello nazionale, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha fatto sapere che da martedì potrebbero già essere utilizzate.

Il vaccino della casa biofarmaceutica anglo-svedese, come riferito da Arcuri, sarà destinato insegnanti, le forze armate, le forze dell’ordine, i lavoratori nei servizi essenziali, il addetti e reclusi nelle carceri e nelle comunità. La stessa Regione Lombardia aveva ipotizzato di dare priorità, per la somministrazione di questo vaccino, agli operatori delle forze dell’ordine e al personale delle scuole. Si attende ora di capire se anche in Lombardia saranno avviate da questa settimana.