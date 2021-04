Aperte le prenotazioni del vaccini per le persone tra i 70 e i 79 anni

Da domani, 9 aprile, anche per i soggetti condizione di fragilità, disabili e i loro caregiver

LECCO – Dopo gli Over 80, sta per iniziare la seconda fase della campagna di vaccinazione, rivolta alla popolazione e da oggi possono prenotare il vaccino le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni (compresi i nati nel 1951). Un’apertura anticipata quindi anche alla fascia 70-74 che da programma avrebbe dovuto iniziare a prenotarsi dal 15 aprile.

E’ possibile prenotare l’appuntamento per la vaccinazione online in pochi click scegliendo tra gli appuntamenti disponibili, la prenotazione è semplice e guidata attraverso l’apposito portale di Poste per Regione Lombardia (clicca qui).

Tieni a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale e vai alla piattaforma e prenota online. Ti saranno indicati giorni e la fascia oraria disponibili presso il centro vaccinale più vicino. Per Lecco città e hinterland il centro di riferimento è quello del Palataurus.

Gli altri canali di prenotazione:

Call Center dedicato

Chiama il numero verde 800 894 545

Postamat

Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane (Postamat), inserisci la tua tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare.

Portalettere

Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino.

Il vaccino a domicilio

Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo spostamento e quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali – spiegano da Regione – possono richiedere la somministrazione a domicilio del vaccino anti-Covid19 direttamente sulla piattaforma dedicata, indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio”.

Le vaccinazioni per fragili, disabili e caregiver

Da domani, venerdì 9 aprile, i pazienti in condizioni di estrema vulnerabilità, che rientrano fra le categorie specificate dal Ministero della Salute non in carico ad una struttura ospedaliera o con grave disabilità ai sensi della L.104, art.3 comma 3, potranno accedere al sistema di prenotazione online.

Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo spostamento, quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali, possono prenotare la vaccinazione direttamente sulla piattaforma online dedicata indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio.

I caregiver e i familiari conviventi delle persone con grave disabilità che accompagneranno all’appuntamento il soggetto da vaccinare, potranno essere vaccinati contestualmente, senza prenotazione, previa presentazione, al momento dell’accoglienza al Centro, di apposita autocertificazione scaricabile dal sito di

Regione Lombardia.

Le modalità di prenotazione sono le stesse indicate per gli over70 (portale on line, call center, Postamat, portalettere).

COME PRENOTARSI? ECCO LA VIDEO-GUIDA