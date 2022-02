Regione annuncia le forniture del vaccino ‘tradizionale’ anti-Covid

A Lecco sarà in dotazione al centro vaccinale dell’ospedale Manzoni

LECCO – Arriva Novavax, il vaccino prodotto a base di proteine, ovvero come i vaccini classici finora conosciuti prima della pandemia, e non ad mRNA come il nuovi vaccini come Pfizer e Moderna. Un vaccino che ‘piacerà’ forse anche quanti finora erano si erano dimostrati scettici rispetto alla nuova generazione di vaccini nati per contrastare il Covid.

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia conferma in una Nota che le somministrazioni del vaccino Novavax potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio prossimo, compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi, presso i centri vaccinali elencati (vedi tabella in fondo). Per l’ATS Brianza nel lecchese sarà disponibile all’ospedale Manzoni di Lecco.

La D.G. Welfare precisa inoltre che il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima. “Mi auguro – commenta la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda”.

Secondo l’AIFA, l’agenzia del farmaco italiana, i dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid (Novavax) “hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale”.

La vaccinazione con Novavax prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.