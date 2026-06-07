“Vacuum cantus”, il canto perduto che esplora le dimensioni del suono. Appuntamento sabato 14 giugno

I partecipanti saranno coinvolti in un gioco di ruolo e potranno diventare personaggi e autori della storia che verrà poi pubblicata nei mesi successivi

Per iniziare a presentare il progetto sono stati pensati tre momenti di animazione teatrale per tutti, disseminati lungo la giornata del 14 giugno, un appuntamento alle 10 a Pescarenico, uno alle 15:30 a Civate e uno alle 17:30 a Lecco

LECCO – Un detective stonato, un professore scomparso, un canto perduto, una figlia alla ricerca di suo padre. Sono questi gli ingredienti da cui domenica 14 giugno 2026 prende vita “VACUUM CANTUS – Il canto perduto“, un’opera profonda e suggestiva firmata dall’autore Luigi Maniglia che permetterà di esplorare in un modo nuovo i luoghi culturali e artistici del territorio provinciale lecchese.

Nella stessa data verranno rivelate in anteprima tre delle sette tappe del gioco interattivo realizzato da Frasi Lunari, Associazione di Promozione Sociale che realizza attività di esplorazione del territorio e delle sue ricchezze culturali ed artistiche attraverso dinamiche teatrali e multimediali: una caccia al tesoro interattiva, tra luoghi fisici ed elementi online.

Chi decide di giocare si trova immerso in una storia fantastica e diventa protagonista della ricerca e dell’avventura in cui i personaggi guidano i giocatori attraverso una piattaforma online, visitabile con un cellulare, dove seguire il filo della storia attraverso video, video-messaggi, audio-messaggi, foto 3D, enigmi, missioni da compiere nei luoghi, attività manuali, fotografiche, di ricerca e scoperta.

Il gioco completo verrà rilasciato prima della fine di luglio 2026, per essere testato fino all’autunno, quando prenderà una forma definitiva e potrà essere utilizzato fino all’autunno 2029.

Per iniziare a presentare il progetto sono stati pensati tre momenti di animazione teatrale per tutti, soprattutto per famiglie con bambini (5+), disseminati lungo la giornata del 14 giugno, un appuntamento alle 10 a Pescarenico, uno alle 15:30 a Civate e uno alle 17:30 a Lecco, anteprima di tre tappe dell’esplorazione misteriosa, alla ricerca del Vacuum Cantus, il canto perduto.

I partecipanti potranno scoprire alcune parti della storia, saranno chiamati ad esplorare luoghi e a cercare elementi misteriosi per aiutare i personaggi nella soluzione di enigmi. I partecipanti saranno coinvolti in un gioco di ruolo e potranno diventare personaggi e autori della storia che verrà poi pubblicata nei mesi successivi.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 10 giugno, sul sito dell’associazione Frasi Lunari all’indirizzo www.frasilunari.it.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Territorio e Patrimonio, alla riscoperta della cultura locale” realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e promosso da un partenariato composto da Cooperativa Sociale Eliante ONLUS, Associazione Culturale Luce Nascosta di Civate, Associazione Culturale Madonna del Rosario, Associazione LaorcaLab, Associazione Insieme per Sant’Egidio, Associazione Officina Gerenzone e Associazione Frasi Lunari.