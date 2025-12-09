Vagava spaventato per le strade della città, due poliziotti salvano il cane Panino

L’animale, che si era smarrito, costituiva un pericolo per se stesso e per gli automobilisti

Gli agenti sono riusciti a farlo salire sull’auto per riportarlo dal suo padrone

LECCO – La Polizia di Stato di Lecco, nel tardo pomeriggio di domenica, ha salvato un cane che si era smarrito in città. Mentre gli operatori della Squadra Volante, impegnate in un servizio di controllo del territorio, transitavano lungo le vie cittadine hanno notato un cane evidentemente disorientato che attraversava continuamente le strade, notevolmente trafficate per l’ora di punta, determinando un concreto e reale pericolo sia per sé che per gli automobilisti.

Gli agenti, vista la grave situazione di rischio, si sono immediatamente attivati per mettere in salvo il cane che, apparso fin da subito spaventato e traumatizzato, in un primo momento non si è lasciato avvicinare. Conquistata la sua fiducia, i poliziotti sono poi riusciti ad avvicinarlo, tranquillizzarlo e dissetarlo.

Non appena gli agenti hanno aperto la portiera posteriore dell’auto di servizio, è stato lo stesso cane a voler salire a bordo e, da una medaglietta attaccata al suo collare, è stato possibile risalire al suo legittimo proprietario, al quale l’animale è stato poi riaffidato.

Il padrone, commosso e incredulo, ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per la tanto sperata telefonata, grazia alla quale, con grande emozione, ha potuto riabbracciare il suo cane, di nome Panino. Il loro sguardo, nel rivedersi di nuovo insieme, è valso più di mille parole. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di evitare un tragico epilogo: anche questo vuol dire #esserci sempre.