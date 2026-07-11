Valsassina. Ecco come sarà la nuova Sagra delle Sagre targata PK Events

Enrico “Chicco” Bellano anticipa le novità della manifestazione: “Abbiamo deciso di darle una ‘rinfrescata’ senza snaturarne l’identità”. Cambiano organizzazione, food e intrattenimento
La 61ª edizione della Sagra delle Sagre, si svolgerà dall’8 al 16 agosto, a Barzio nella tradizionale location situata davanti alla sede della Comunità Montana
BARZIO – La Sagra delle Sagre si prepara a inaugurare una nuova fase. A guidare l’organizzazione della storica manifestazione valsassinese sarà PK Events, la società nata dall’unione tra Marco Bolis ed Enrico “Chicco” Bellano, alla quale la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera ha affidato, attraverso un bando pubblico, la gestione dell’area per i prossimi tre anni.
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