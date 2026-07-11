Valsassina. Ecco come sarà la nuova Sagra delle Sagre targata PK Events

L’accordo prevede l’organizzazione della Sagra delle Sagre, delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi – la storica fiera agricola e zootecnica nata nel 1925, che ogni fine settembre si svolge tra Pasturo e Barzio, nelle aree di Pratobuscante e La Fornace – oltre alla realizzazione di altri due o tre eventi durante l’anno. Il primo appuntamento della nuova gestione sarà la 61ª edizione della Sagra delle Sagre, in programma dall’8 al 16 agosto 2026 a Barzio in Valsassina.

“Abbiamo deciso di partire proprio dalla Sagra delle Sagre, dandole una rinfrescata ma senza snaturarne l’identità – spiega Enrico Bellano – L’obiettivo è valorizzare ciò che questa manifestazione rappresenta per la Valsassina, introducendo allo stesso tempo alcune novità capaci di renderla ancora più attrattiva”.

Uno dei risultati raggiunti riguarda il ritorno di alcune aziende simbolo del territorio che negli ultimi anni non erano più presenti. “Abbiamo lavorato molto per riportare alla Sagra alcune eccellenze valsassinesi e siamo soddisfatti che abbiano accolto il nostro invito”, sottolinea Bellano. Tra queste figurano Coltellerie Sanelli, Carozzi Formaggi e Gildo Ciresa Formaggi.

Attraverso gli accordi con il fornitore del beverage saranno inoltre presenti uno stand Campari e uno Heineken, ampliando così l’offerta dedicata ai visitatori.

Tra i cambiamenti più significativi c’è anche la riorganizzazione dell’area food. Il servizio di ristorazione non sarà più affidato a gestori esterni, ma sarà seguito direttamente da PK Events in collaborazione con il Ristorante Lecco di Piazza XX Settembre. “Abbiamo scelto di gestire internamente la parte gastronomica perché crediamo sia uno degli elementi centrali dell’esperienza della Sagra e vogliamo garantirne qualità e continuità”, spiega Bellano.

Novità anche per il layout dell’area espositiva. Gli ingressi diventeranno due, così da migliorare la gestione dei flussi di pubblico. Gli stand continueranno a svilupparsi lungo il perimetro, mentre nella parte centrale verrà realizzato un percorso che riprenderà la forma della lettera “S”, nuovo elemento distintivo dell’allestimento, destinato ad accogliere espositori della Valsassina e di altri territori.

Cambierà anche l’intrattenimento serale. La manifestazione continuerà a chiudere alle ore 23, ma in due serate, dalle 23 fino alle 2, lo spazio della Sagra ospiterà appuntamenti dedicati alla disco music.

Il tradizionale spettacolo pirotecnico lascerà invece spazio a una novità assoluta. “Abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso per il finale della manifestazione”, anticipa Bellano. “Lo spettacolo conclusivo sarà affidato a circa 200 droni che illumineranno il cielo, offrendo un’esperienza nuova al pubblico”.

Tra gli espositori sarà presente anche uno stand di Regione Lombardia, dedicato alla tutela e alla valorizzazione dei dialetti lombardi.

La gestione triennale consentirà inoltre di ampliare il calendario degli appuntamenti. Tra i progetti già avviati figura un Parco di Natale, che unirà le tradizionali casette natalizie a un percorso esperienziale destinato ad animare le settimane di dicembre 2026.

Per la primavera del 2027 è invece in fase di studio una manifestazione dedicata ai fiori e al giardinaggio, che dovrebbe svilupparsi nell’arco di due fine settimana, anche se il progetto è ancora in fase di definizione.

Marco Bolis si occuperà della direzione organizzativa e del coordinamento della manifestazione, mentre Enrico “Chicco” Bellano guiderà lo sviluppo commerciale e la gestione dei rapporti con espositori, sponsor, istituzioni e partner. Anche l’immagine della 61ª edizione è stata rinnovata: il logo celebrativo “60+Uno!” porta la firma del graphic designer Paolo Vallara.

“Siamo al lavoro da settimane e continueremo a farlo fino all’apertura della manifestazione”, conclude Bellano. “Queste sono le prime anticipazioni, ma la presentazione ufficiale della Sagra delle Sagre, prevista con una conferenza stampa a fine luglio, sarà l’occasione per svelare il programma completo e tutte le ulteriori novità della sessantunesima edizione”.