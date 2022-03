L’intervento del consigliere comunale Corrado Valsecchi sulla chiusura della Tamoil alla Caviate

“Era l’unica stazione di rifornimento per le imbarcazioni, c’è una convenzione con il Comune e il servizio deve proseguire”

LECCO – “Ho appreso che i gestori dell’area di rifornimento carburanti Tamoil delle Caviate hanno chiuso l’esercizio deputato a bar e ristoro per cittadini e turisti. Ma la cosa che maggiormente mi preoccupa è che quel sito era l’unico punto di riferimento per l’approvvigionamento di carburante, per le imbarcazioni a motore, presente nella città di Lecco”. Lo fa sapere Corrado Valsecchi, consigliere comunale di Appello per Lecco.

“La Tamoil ha una convenzione con il Comune di Lecco sottoscritta tempo fa e deve rispettarla, il Comune di Lecco deve esigere che quel servizio non venga interrotto. Una città che guarda al turismo, sta pensando alla riqualificazione del lungolago e a promuovere un porticciolo in località Malpensata non può permettersi il lusso di chiudere l’unico distributore che si affaccia sul lago – aggiunge Valsecchi – Già nel weekend scorso alcuni proprietari di motoscafi si sono chiesti perché la Tamoil non erogasse più il servizio a lago. Me lo chiedo anch’io? Vorrei capire quali sono i tempi per trovare un nuovo gestore e soprattutto se non ci siano sorprese dietro l’angolo che portano ad un disimpegno della società Tamoil verso la convenzione sottoscritta con il Comune di Lecco”.