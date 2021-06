Varenna, gli Alpini raccolgono 3 mila euro per la scuola Pirelli. Il comune ne stanzia 9 mila per la Protezione Civile

Raccolti oltre 3 mila euro per la scuola dell’infanzia “Pirelli” alla cena di beneficenza degli Alpini di Varenna

L’Amministrazione comunale destina 9 mila euro alla Protezione Civile

VARENNA – Ha avuto una buona partecipazione la cena promossa dal Gruppo Alpini di Varenna che si è svolta nella serata di ieri, venerdì 25 giugno, presso la sala polifunzionale.

Il successo ha un valore ancora più grande, poiché il ricavato dell’evento – sono stati

raccolti 3.045 euro – sarà interamente devoluto alla Scuola dell’Infanzia “G.B. Pirelli” di

Varenna.

Anche il Sindaco Mauro Manzoni, partecipando alla serata, ha voluto ribadire come

la Scuola dell’Infanzia varennese sia “un presidio al quale non possiamo e dobbiamo

rinunciare, da difendere con ogni possibile mezzo e proprio in queste circostanza, in

cui gli interessi dei più piccoli diventano prevalenti, scopriamo i valori più autentici

del bene comune”.

Il Sindaco ha anche voluto ringraziare i volontari del gruppo di Protezione Civile,

organizzato in seno al Gruppo Alpini, per come si sono prodigati nelle recenti

ricerche del concittadino Angelo Cavalli, che purtroppo hanno avuto un esito funesto.

Contestualmente, ha informato dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale di

destinare 9.000 euro per le dotazioni del gruppo di Protezione Civile locale,

sottolineando l’importanza del servizio di volontariato svolto a favore dell’intera

comunità.