Venduta l’Isola Viscontea: il gioiello sul fiume Adda verso una rinascita turistica

L’agenzia Molteni Real Estate ha comunicato di aver chiuso la trattativa di vendita dell’isola

Ad acquistarla una società italiana che starebbe studiando un progetto turistico/ricettivo

LECCO – Buone notizie per l’Isola Viscontea: il suggestivo isolotto fluviale lungo il fiume Adda nel rione di Pescarenico è stato venduto. A darne notizia è l’agenzia immobiliare Molteni Real Estate che da circa sei mesi aveva in carico la vendita dell’isola (parco + immobile).

“La trattativa si è conclusa e siamo molto soddisfatti – ha commentato il titolare dell’agenzia Carlo Molteni – dopo un lungo lavoro di squadra l’Isola Viscontea è stata venduta a cliente selezionato in trattativa riservata”. Per motivi di discrezione e privacy non è dato al momento sapere quale sia la società ad avere concluso la trattativa né la cifra a cui è stato venduto il bene. “L’obiettivo è quello di realizzare una struttura di tipo turistica/ricettiva” fa sapere Molteni.

L’Isola, un piccolo gioiello, è in stato di abbandono da un decennio, dopo la fine dell’esperienza di gestione da parte del gruppo di volontari di Appello per Lecco, a inizio 2015, dopo quattro anni di appassionato lavoro che aveva portato sull’Isola oltre 36 mila visitatori.

Soddisfazione per la vendita è stata espressa da Corrado Valsecchi, portavoce di Appello per Lecco: “Sono contento che l’iter si sia sbloccato, la vendita dell’Isola rappresenta un importante passo per riscattare questo luogo dall’abbandono in cui versa da troppo tempo. Personalmente in quel luogo ho lasciato un pezzo di cuore, insieme ai 120 volontari che con me avevano collaborato per renderla agibile e aperta al pubblico, sapere che sarà sistemata mi rende felice”.

Valsecchi non nega che il suo sogno sarebbe quello di vedere l’Isola Viscontea nuovamente aperta al pubblico, una sorta di altra ‘piazza’ della città: “Non ho pregiudizi ma personalmente mi auguro che prevalga una funzione pubblica, credo che l’Isola sia un bene che vada goduto da tutti. Naturalmente però spetterà all’acquirente decidere cosa fare, seguirò con attenzione i prossimi step e l’evoluzione del progetto per un luogo davvero importante della città” ha concluso.