Venerdì di sciopero per i trasporti: ecco le modalità per treni e bus

In programma venerdì un nuovo sciopero per il settore del trasporto pubblico

Interessato il personale di Ferrovienord e nel lecchese i conducenti degli autobus di linea

LECCO – Si preannuncia un venerdì difficile per chi viaggia, è infatti previsto un nuovo sciopero che interesserà i lavoratori del servizio di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero interesserà il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, il servizio su alcune linee, dalle 9 alle 13, potrà subire cancellazioni e variazioni.

In particolare, potranno essere interessate le linee che circolano su rete Ferrovienord, cioè i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Cadorna – da e per Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Laveno, Varese, Malpensa Aeroporto – la linea Brescia-Iseo-Edolo e il servizio transfrontaliero S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto.

L’agitazione potrà avere ripercussioni anche sul servizio delle linee che transitano sia su rete Ferrovienord che su rete RFI, cioè le linee S1 Milano Bovisa-Lodi, S4 Camnago-Milano Cadorna, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia.

Sugli autobus lecchesi

Per quanto riguarda gli autobus invece, Lecco Trasporti (che raggruppa Linee Lecco, Asf, Zani Viaggi e Arriva) avvisa che non saranno garantiti i servizi di linea nella fascia oraria dalle ore 17:30 alle ore 21:30.

La sola ASF comasca invece fa sapere che lo sciopero interesserà il personale viaggiante dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

“Si precisa – spiegano in una nota dalla società di trasporti – che tutte le corse in partenza, dall’inizio del servizio alle ore 9,59 saranno portate a termine. Al termine dello sciopero, dalle ore 14,00 il servizio riprenderà gradualmente. Verranno comunque garantiti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero”.