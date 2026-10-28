Venerdì lo sciopero generale, possibili disagi anche nel lecchese

La mobilitazione interessa diversi comparti, con modalità che variano in base al settore e alle singole proclamazioni sindacali

LECCO – Venerdì 30 ottobre si preannuncia una giornata di mobilitazione anche nel Lecchese, dove lo sciopero generale nazionale potrebbe avere ripercussioni su diversi servizi. La protesta, indetta da più sigle sindacali nei settori pubblici e privati, si intreccerà con una manifestazione in programma nel capoluogo per contestare le politiche di riarmo, il traffico di armi e le spese militari.

A Lecco il ritrovo dei manifestanti è fissato alle 9 in piazza Diaz. L’iniziativa, promossa contro guerre e genocidi, ha raccolto anche l’adesione del collettivo Lecco Antisionista, che chiede tra l’altro lo stop all’invio di armi a Israele e una riduzione delle risorse destinate agli armamenti, a favore di sanità, istruzione e politiche abitative. La mobilitazione locale si inserisce in una giornata di protesta più ampia, che coinvolge anche lavoratori portuali di diversi Paesi contro il transito di armamenti e la militarizzazione degli scali.

Rifiuti, Silea annuncia possibili disservizi nelle raccolte

Tra le prime comunicazioni che riguardano direttamente il territorio lecchese c’è quella di Silea. La società che gestisce i servizi di igiene urbana avvisa che, in previsione dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre, potrebbero verificarsi ripercussioni e disservizi nella raccolta dei rifiuti e negli altri servizi di igiene urbana.

In caso di mancata raccolta, Silea invita i cittadini a ritirare il sacco esposto e a ripresentarlo nel successivo turno dedicato. L’effettiva entità dei disagi dipenderà dall’adesione dei lavoratori allo sciopero.

Ripercussioni su trasporti e servizi

La mobilitazione interessa diversi comparti, con modalità che variano in base al settore e alle singole proclamazioni sindacali. Per chi si sposta in treno, lo sciopero ferroviario scatterà già alle 21 di giovedì 29 ottobre e proseguirà fino alle 20.59 di venerdì 30. Trenord segnala possibili ripercussioni sulla circolazione in Lombardia e invita i viaggiatori a consultare gli aggiornamenti e l’elenco dei servizi minimi garantiti.

Potrebbero inoltre verificarsi disagi in altri servizi pubblici e privati, a seconda delle adesioni. Lo sciopero non comporta infatti automaticamente il blocco di tutte le attività: saranno le partecipazioni effettive dei lavoratori e le prestazioni da garantire a determinare l’impatto concreto sulla giornata.