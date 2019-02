Il 22 febbraio in municipio la consegna degli attestati “di proprietà”

Il progetto lanciato dal Comune insieme a Linee Lecco e scuole

LECCO – Ventidue piante che saranno poste a dimora, come 22 sono le scuole di Lecco alle quali venerdì 22 febbraio sarà consegnata una targa, che attesta la “proprietà” simbolica dell’albero piantumato.

Tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città saranno dunque titolari di una delle nuove piante donate da Linee Lecco.

E’ il progetto “Ventidue Alberi” che Nasce dall’incontro degli assessorati all’ambiente, all’istruzione e ai lavori pubblici del Comune di Lecco, guidati rispettivamente da Alessio Dossi, Clara Fusi e Corrado Valsecchi,

Un’iniziativa, promossa e sostenuta da Linee Lecco, che unisce un gesto concreto come la piantumazione di 22 nuove essenze arboree in 5 differenti location cittadine con un aspetto di sensibilizzazione in grado di coinvolgere scuole, insegnanti e studenti.

“Credo che donare un albero per ogni scuola al fine di arricchire il patrimonio arboreo della città sia un messaggio estremamente significativo – sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi – Spesso ci si dimentica di quanto sia fondamentale rimanere in equilibrio con la natura e, da questo punto di vista, un albero svolge dei servizi ecosistemici importantissimi: basti pensare alla sua capacità di ridurre le ondate di calore in estate fornendo ombra, la quale previene il surriscaldamento eccessivo della città; basti pensare alla sua capacità di fornirci ossigeno e contenere le emissioni di CO2 (gas climalterante che va ad accrescere il riscaldamento globale); si pensi infine alla sua capacità di essere un ecosistema vero e proprio, dove vivono e trovano rifugio moltissimi esseri viventi”.

“Affidiamo simbolicamente questi alberi alla cura dei ragazzi – spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi –, un modo per responsabilizzarli ed educarli alle tematiche ambientali, fronti sui quali le giovani generazioni dovranno confrontarsi sempre di più. La consegna di questi alberi agli studenti delle scuole di Lecco rappresenta infatti un gesto presente e concreto, ma proiettato al futuro: gli alberi simboleggiano infatti la crescita, una crescita che li accomuna ai giovani, ma anche una crescita della quale i giovani devono occuparsi, così come di loro si stanno occupando i rispettivi genitori e insegnanti, in una sorta di metafora della vita e della sua salvaguardia della quale le piante sono naturalmente portatrici”.

Mauro Frigerio , aministratore di Linee Lecco, ha voluto ringraziare l’architetto Michele Spreafico che ha ideato e fatto realizzare 22 targhe personalizzate, una per ogni singola scuola di Lecco.

“Desidero ringraziare – prosegue Frigerio – l’agronomo dottor Luigi Bonanomi e il signor Stefano Castagna che hanno curato la scelta delle specie arboree e che ne cureranno la loro collocazione nei punti stabiliti dai nostri validi e competenti tecnici del settore lavori pubblici comunale. Nulla di più se non ribadire e confermare che Linee Lecco è al fianco e al servizio della nostra città e che lo dimostrerà, a breve, con altre iniziative”.

Sette alberi troveranno spazio nel parco di villa Gomes, altri 7 saranno posti a dimora nel parco di villa Eremo, 5 nel cortile della scuola “Don G. Ticozzi” di San Giovanni, 2 nei giardini Nicholas Green, in via Appiani e 1 nel cortile della scuola “G. Oberdan” di Belledo.

Al momento di consegna delle targhe, in programma venerdì 22 alle 10 in Municipio, parteciperanno il Vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina, gli assessori all’istruzione Clara Fusi, all’ambiente Alessio Dossi e ai lavori pubblici Corrado Valsecchi, Linee Lecco con l’amministratore unico Mauro Frigerio e il direttore Salvatore Cappello, nonché i rappresentanti degli istituti scolastici