Vento forte e temporali, continua l’allerta meteo su tutto il territorio

Per tutta la giornata di oggi, 17 aprile, si prevede la persistenza di precipitazioni diffuse

Fino alle prime ore pomeridiane è inoltre previsa un’ulteriore intensificazione del vento

LECCO – Regione Lombardia ha emesso allerta di protezione civile: gialla per rischio idrogeologico e gialla per rischio di vento forte.

Per tutta la giornata di oggi, 17 aprile, si prevede la persistenza di precipitazioni diffuse, più significative e insistenti su Prealpi e settori occidentali, in graduale estensione verso Est e in attenuazione solo in serata. Sono previste piogge tra i 30 e 70 mm sulla fascia Prealpina e sulle Retiche occidentali, tra 20 e 40 mm sui restanti settori occidentali, altrove tra 15 e 30 mm; sulle aree di pianura e sui rilievi prealpini sono possibili picchi localmente superiori (60-90mm/24h) dovuti ai passaggi temporaleschi: dalla mattina e nel pomeriggio saranno infatti probabili temporali sparsi a partire dai settori meridionali della regione e in spostamento verso Nord-Nord-Ovest, localmente forti.

Dalla notte e fino alle prime ore pomeridiane è inoltre previsa un’ulteriore intensificazione del vento da Est sulla Pianura e sulle primi rilievi prealpini, con vento medio massimo tra 30 e 50 km/h e raffiche massime fino a 70 km/h sull’alta pianura centrorientale. In quota vento forte da Est-SudEst ma con le raffiche massime oltre 1200 metri di quota.

Si chiede di prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160.