Vercurago. Incontro cinofilo per imparare a comunicare meglio col proprio cane

L’iniziativa si svolgerà il 22 novembre

“Vogliamo offrire strumenti utili per interpretare correttamente il linguaggio dei cani”

VERCURAGO – Il terzo incontro gratuito promosso dall’Asilo per Cani Lecco e rivolto a tutti i proprietari di cani si terrà il 22 novembre, dalle 17 alle 19, presso il Centro Polifunzionale di Vercurago.

L’appuntamento, dedicato al tema della comunicazione con il proprio cane, sarà condotto da Irene Cagliani, Istruttrice Cinofila CSEN e Addestratrice ENCI, insieme a Carlo Costa, Educatore Cinofilo CSEN e responsabile dell’Asilo per Cani Lecco.

Nel corso della serata, supportata da studi scientifici sul tema, verranno approfonditi il linguaggio dei cani e le modalità per interpretarne correttamente i comportamenti. “Un’occasione preziosa per imparare a comprendere davvero i nostri amici a quattro zampe e gestirli al meglio in ogni situazione, riducendo stress e ansia per loro e per noi” spiegano i coordinatori.

“L’incontro è aperto a tutti i proprietari di cani, indipendentemente da razza ed età, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e competenza nella relazione con il proprio animale – continuano gli organizzatori – Per favorire la più ampia partecipazione possibile, l’iniziativa sarà completamente gratuita e accessibile al pubblico”.

“Nei precedenti incontri abbiamo registrato un grande interesse – concludono i sostenitori dell’iniziativa – segno di una crescente sensibilità e del desiderio, da parte delle persone, di comprendere meglio i cani. Spesso le incomprensioni tra umano e animale possono creare difficoltà. Con questo nuovo appuntamento vogliamo offrire strumenti utili per interpretare correttamente il linguaggio dei cani e migliorare così la relazione quotidiana con loro”.

Per info: 371 3820155, info@asilopercanilecco.it, www.asilopercanilecco.it/incontri-gratuiti