Via Cavour un parcheggio, negozianti furiosi: “Nessun controllo”

Le strisce bianche in via Cavour continuano a non piacere ai commercianti

“Auto in sosta davanti alle vetrine per ore, nessuno controlla e i clienti fanno il giro largo”

LECCO – Ormai tre anni i negozianti del tratto alto di via Cavour convivono con le auto: da quando, nel luglio del 2018, i posteggi sono stati delineati con le strisce bianche sul lato della strada proprio davanti al porticato dell’Isolago e, risalendo la via, accanto alle vetrine dei negozi.

Quella vernice bianca sul porfido aveva subito acceso le polemiche, sia perché esteticamente poco apprezzabile, ma anche per le conseguenze subito evidenti, ovvero la trasformazione della via per metà in un parcheggio, seppur destinati ai soli residenti e autorizzati.

Non che mancasse una regolamentazione della sosta ZTL lungo la via: già prima delle ‘strisce’ era prevista la possibilità di parcheggiare gratuitamente dalle 20 alle 7 per i residenti e durante la giornata quella di soste autorizzate di 30 minuti per carico-scarico.

Con gli stalli delineati, però, l’impressione è che la fruizione degli stalli sia stata sempre poco rispettosa delle regole. “Siamo esasperati – ci racconta un esercente – le stesse auto restano per ore se non per intere giornate parcheggiate e non vediamo mai nessuno che controlli”.

“Abbiamo il parcheggio praticamente fuori da porta del negozio – aggiunge una commerciante – le persone non passano qui davanti ma piuttosto fanno il giro largo, specialmente quando piove e con gli ombrelli è impossibile passare di qui se ci sono vetture posteggiate”.

Tra i negozianti c’è chi evidenzia la disparità di “trattamento” del tratto alto di via Cavour rispetto alla parte inferiore della via rimasta libera dagli stalli di sosta. “Una volta anche noi eravamo il salotto buono di Lecco, oggi siamo ridotti ad un parcheggio”.

Lamentele condivise da molti esercenti anche in via Cattaneo, dove sono tracciati altri parcheggi per residenti e per disabili. “Non si è mai visto altrove che all’uscita di un porticato ci siano delle auto parcheggiate, non è il massimo anche dal punto di vista della sicurezza”.

Nel frattempo si guarda al Natale e da fine mese anche via Cavour sarà coinvolta dalle proiezioni luminose. La speranza dei commercianti è che spettacolo e shopping non siano rovinati dalle auto lungo la via.