Ritardo di tre mesi sulla messa in sicurezza della scuola di via Ghislanzoni

Medie T. Grossi e Liceo Manzoni a settembre resteranno ‘fuori sede’

LECCO – Ancora presto per il ritorno nella vecchia ‘sede’ di via Ghislanzoni: a settembre, sia le medie Tommaso Grossi che il Liceo Manzoni proseguiranno le proprie attività negli edifici che oggi ospitano le loro lezioni, gli spazi del Don Guanella per le medie e i prefabbricati per gli studenti del liceo.

E’ quanto emerso nel consiglio comunale di ieri sera, lunedì, riferito dall’assessore Maria Sacchi che ha risposto, sul tema, ad una domanda del consigliere Cinzia Bettega della Lega.

“Quando mi sono insediata c’era un ritardo di 90 giorni lavorativi sui lavori di messa in sicurezza dell’edificio di Via Ghilsanzoni, si è proceduto con lettere di servizio ma quei tre mesi di lavoro non si sono riassorbiti” ha spiegato Sacchi.

Nella vecchia scuola è in corso la messa in sicurezza a seguito del crollo di un controsoffitto avvenuto nel 2014 e che aveva evidenziato la necessità di interventi strutturali. I lavori erano partiti un anno fa dopo il trasferimento delle attività didattiche non potendo farle coesistere, per motivi di sicurezza, con il cantiere.

“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore – è poter consentire alle classi di fare ritorno in aula nel secondo quadrimestre”.