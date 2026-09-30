Via libera al programma di valorizzazione di 16 alloggi comunali in via Belfiore

Il progetto candidato al bando Housing Sociale di Regione Lombardia

LECCO – La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco di Lecco Carlo Piazza, ha approvato, nel corso della seduta straordinaria convocata per ieri, martedì 29 settembre, un progetto di valorizzazione di 16 alloggi di proprietà comunale siti in via Belfiore ai civici 70 e 80, oggi destinati ai servizi abitativi pubblici (Sap) e gestiti da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

Il progetto, che sarà poi candidato al bando Housing Sociale di Regione Lombardia, individua Aler Bergamo-Lecco-Sondrio quale soggetto incaricato della progettazione e intende promuovere un confronto con il Terzo Settore e la rete territoriale del rione, per prestare una particolare attenzione allo sviluppo di interventi sociali che favoriscano le relazioni in un contesto abitativo.

Gli immobili interessati necessitano di importanti interventi di manutenzione e, in caso di ammissione a finanziamento, saranno riqualificati e successivamente assegnati mediante avviso pubblico comunale, con criteri di priorità rivolti ai lavoratori dei servizi essenziali e ai nuclei in uscita dai servizi abitativi pubblici. Le famiglie che occupano 5 degli alloggi (gli altri 11 risultano sfitti), sono attualmente in dialogo con l’amministrazione per individuare una soluzione alternativa adeguata in altri appartamenti Sap.