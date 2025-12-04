Via Palestro, il Comitato di residenti denuncia: “Dal Comune nessuna risposta”

Lettera dei residenti contro l’amministrazione

“Via Palestro in condizioni pietose, la riasfaltatura?”

LECCO – “Il Comitato di Via Palestro, Via Col di Lana e Vie limitrofe, denuncia con estrema delusione la totale assenza di risposte da parte del Comune di Lecco, nonostante oltre due anni di incontri con il Sindaco e le istituzioni locali”.

Così in una nota stampa il Comitato dei residenti che torna a polemizzare sullo stato di via Palestro dopo il cambio di viabilità introdotto lo scorso anno.

“L’ultima e-mail inviata dal Comitato, con la richiesta di un incontro per conoscere l’esito delle proposte avanzate a favore dei residenti, è rimasta senza alcun riscontro – spiegano i residenti – di ricorda che il Sindaco aveva garantito che i lavori di riasfaltatura di Via Palestro sarebbero stati completati entro settembre, promessa ad oggi disattesa. La strada versa ancora in condizioni precarie, con pavimentazione totalmente sconnessa e rischi concreti per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Il Comitato esprime forte amarezza per quella che appare come una continua presa in giro nei confronti dei cittadini, che da anni cercano dialogo e soluzioni concrete per il miglioramento della viabilità e della qualità della vita nel quartiere” concludono.