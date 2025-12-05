Via Palestro, il Comune risponde ai residenti: “Gli asfalti definitivi solo al termine dei lavori”

L’amministrazione spiega i motivi dei mancati aggiornamenti contestati dai residenti

LECCO – “La situazione nell’area oggetto d’interventi per il teleriscaldamento non ha subito variazioni rispetto a quanto condiviso con il Comitato stesso prima della pausa estiva. Per queste ragioni, da allora e fino a oggi, non sono seguiti incontri di aggiornamento tra Comune e Comitato”.

L’amministrazione comunale risponde alla nota del Comitato Residenti di Via Palestro, Col di Lana e limitrofe, che ieri, giovedì, lamentava la mancata attenzione del Comune alla situazione delle vie, interessate lo scorso anno da una variazione viabilistica e dai lavori per il teleriscaldamento.

Nella sua precisazione, Palazzo Bovara spiega che “il motivo è che Acinque Energy Greenway, società incaricata dei lavori, è ancora in attesa dell’autorizzazione da parte di RFI per poter intervenire sul sovrappasso della galleria ferroviaria presente sotto il tratto interessato. Solo al termine di tali lavori – che comporteranno un’ulteriore viabilità provvisoria – sarà possibile procedere con le asfaltature e con il ridisegno della viabilità definitiva, a partire dalla realizzazione della rotonda prevista“.

“L’Amministrazione comunale ribadisce di aver sempre garantito il confronto con il Comitato ogni qual volta vi fossero novità concrete. Pur in assenza di novità, ma sempre disponibile a un colloquio, il Comune ha inviato oggi la convocazione per un nuovo incontro fissato per il 16 dicembre“.