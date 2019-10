Via Quarto e parcheggi. Il Comune si è rivolto a privati “ma ci hanno detto di no”

Dopo il maxi ingorgo della scorsa settimana, si tenta di risolvere il problema dei parcheggi in via Quarto

Valsecchi: “Abbiamo chiesto disponibilità di aree ai privati, nessuno ha detto di sì”

LECCO – Le auto dei residenti e un pullman di linea bloccati a causa delle vetture posteggiate: è successo qualche giorno fa in via Quarto, nel rione di Rancio, dove la strada si riduce ad un parcheggio soprattutto nei fine settimana per l’afflusso dei frequentatori del San Martino.

Una situazione da risolvere, lo chiedono gli abitanti della zona (vedi articolo), se n’è parlato anche lunedì’ sera in consiglio comunale. E’ stato Emilio Minuzzo, consigliere di Forza Italia, a sollevare l’argomento in aula.

“I residenti hanno chiesto l’intervento della Polizia Locale però, avrebbero spiegato dal comando, gli agenti erano impegnati in altri servizi. Speriamo che l’arrivo del nuovo comandante e l’integrazione con nuovo personale possa migliorare le cose”.

“In via Quarto siamo intervenuti diverse volte coinvolgendo anche gli attori di tutta quella zona – ha risposto l’assessore Corrado Valsecchi – abbiamo chiesto a diversi proprietari di mettere a disposizione le proprie aree per il rimessaggio della auto, ci è stato risposto di no. La situazione è delicata, con la segnaletica orizzontale cercheremo di dare un riordino complessivo ma non sono così fiducioso che il tutto si risolva facilmente”.