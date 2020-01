Via Sant’Antonio a Maggianico. Le foto dei lavori di sistemazione

LECCO – Sono quasi conclusi i lavori di riqualificazione di via Sant’Antonio, nel rione di Maggianico.

A commentare positivamente l’intervento e diffonderne le fotografie è l’assessore ai lavori pubblici, Corrado Valsecchi: “I lavori di sistemazione si aggiungono a quelli già conclusi in via delle Capre e via San Martino. Lo scopo è rende fruibile ai pedoni e gradevole un’altra strada dimenticata di un quartiere di Lecco che versava in condizioni indecorose”.

Di seguito altre fotografie dell’intervento: