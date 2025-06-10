Viabilità a Lecco: serata coi cittadini per fare il punto, l’hub di via Balicco fa discutere

Incontro con l’amministrazione e Linee Lecco per capire quanto fatto e i progetti futuri

Un residente di via Balicco contrario al nuovo hub intermodale: “Abbiamo un progetto alternativo. In caso contrario sono pronto ad andare fino all’ultimo ricordo”

LECCO – Una serata decisamente articolata quella a tema “viabilità” svolta oggi, martedì, presso il Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo. Numeroso il pubblico che ha potuto ascoltare dal sindaco Mauro Gattinoni e dall’assessora alla mobilità Renata Zuffi quanto è stato fatto in questi anni e gli obiettivi dell’amministrazione. Presenti anche i vertici di Linee Lecco, società partecipata, rappresentati dalla presidente Agnese Massaro e dal direttore generale Marco Santarelli.

“La sfida è quella di migliorare la viabilità in una città che ha una conformazione particolare come la nostra – ha detto il sindaco -. Le variabili da tenere in considerazione sono tantissime, ai temi locali poi si affiancano quelli di più ampio raggio come la Lecco-Bergamo. Sicuramente è necessario partire dai dati, ma poco servono gli investimenti se non si cambiano i comportamenti”.

L’assessore Zuffi ha ribadito l’importanza del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che l’amministrazione sta perseguendo con coraggio: “Stiamo pensando a una città che abbia strade a misura di tutti”. Un discorso ampio che coinvolge piano della sosta, ztl, car sharing, piste ciclabili e, nel contempo, campagne comunicative che possano influire sulle modalità di spostamento dei cittadini.

La spinosa questione dell’hub di via Balicco

Un punto interessante, che potrebbe cambiare il volto della città, è la creazione di un hub multimodale in via Balicco, progetto da circa 14.647.000 euro legato a un bando di Regione Lombardia grazie a fondi europei per lo sviluppo regionale. Nei piani dell’amministrazione c’è il potenziamento del nodo di interscambio del Trasporto Pubblico Locale (la nostra città è uno snodo importante per tutta la mobilità lombarda) con la costruzione di un hub multimodale nell’area verde di pertinenza del condominio Monte Legnone. Proprio in quella via Balicco dove attualmente sono stati spostati i bus con direzione Valsassina, per far spazio ai bus sostitutivi istituiti con la chiusura della ferrovia per lavori tra Lecco e Colico.

Progetto che già in passato ha suscitato parecchie polemiche con i condomini contrari. E, alle serata, era presente un residente che ha chiesto un incontro con il sindaco per poter presentare un progetto alternativo: “Non capisco l’accanimento dell’amministrazione sull’area in via Balicco, abbiamo un progetto alternativo che non abbiamo avuto la possibilità di presentare ma che sarebbe migliorativa e più lungimirante rispetto al progetto candidato al bando regionale – ha detto il condomino -. In caso contrario, attraverso le vie legali, sono pronto ad andare fino all’ultimo ricordo”.

Il sindaco ha ribadito come non ci siano alternative poiché hub di questo tipo devono rispondere a requisiti ben precisi: “Devono avere caratteristiche tecniche ben precise, devono essere a una distanza massima di 300 metri dalla stazione e in questo raggio devono esserci tutta una serie di servizi – ha detto il sindaco -. Oggi ci sono 7 stalli per i bus in stazione e vediamo quotidianamente il caos, noi dobbiamo ragionare su 15/20 stalli attivi. E’ l’unico spazio che soddisfa tutte queste caratteristiche: se vinceremo il bando lo faremo, altrimenti lo faremo lo stesso con altre risorse”.

Progetti e novità di Linee Lecco

La serata è stata anche l’occasione per fare il punto sulla situazione sui progetti di Linee Lecco: “Proprio nell’ottica del cambiamento abbiamo cercato di mettere Linee Lecco e le persone che ne fanno parte al centro della nostra azione – ha detto la presidente Agnese Massaro -. Da quando ci siamo insediato abbiamo implementato l’organico con 5 nuovi autisti e abbiamo creato una academy per formarne altri. Siamo una società di persone a servizio delle persone”.

Il direttore Marco Santarelli ha spiegato nel concreato investimenti e novità con l’arrivo di 5 nuovi e-bus nei prossimi mesi (la flotta sarà così riammodernata per il 50%), ma si sta lavorando anche sulle infrastrutture di ricarica e a una segnaletica che sia uniforme per tutte le fermate, nelle prossime settimane verranno cambiate una cinquantina di fermate in centro Lecco e, dall’autunno, si rinnoveranno le segnaletiche linea per linea. Per il prossimo settembre c’è anche l’intenzione di introdurre un QRCode dove poter vedere l’orario del bus in tempo reale.

“La viabilità a Lecco non è perfetta, ma in questi ultimi 5 anni secondo il mio parere è migliorata – ha concluso il sindaco -. Chi, oggi, tornerebbe indietro per rimettere i semafori in piazza Manzoni, in via Ghislanzoni o il senso unico in via Digione?”