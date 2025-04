Viabilità, affidato l’incarico per riprogettare la rotonda di Viale Costituzione

Il sindaco: “Cos’è com’è oggi la rotatoria si è dimostrata troppo piccola per poter reggere il volume di traffico”

LECCO – E’ stato affidato nei giorni scorsi l’incarico di progettazione della nuova rotatoria tra viale Costituzione e via Leonardo da Vinci (dietro il Tetro della Società): a renderlo noto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

“Nel corso dei mesi di sperimentazione – ha spiegato – questa rotonda si è dimostrata troppo piccola per poter reggere il volume di traffico in entrata e in uscita dalla città, rischiando di ‘incastrare’ i flussi, soprattutto a causa di bus e mezzi pesanti, anziché agevolarli”. L’incarico per progettare un intervento definitivo sulla rotatoria è stato affidato alla società specializzata Piacentini Ingegneri Srl di Bologna: “Bisognerà allargare il raggio, definire le due corsie di avvicinamento e gli attraversamenti pedonali, al fine di rendere più sicuro e funzionale il transito dei veicoli“.

Allo stesso tempo, il Comune ha chiesto di progettare un’ipotesi di riqualificazione di viale Costituzione e via Leonardo da Vinci, anche in ottica di agevolare l’uscita dal ponte Kennedy in direzione Milano.

Completate nei mesi scorsi invece le rotonde di via Marco d’Oggiono/via Digione e di Piazza Manzoni che dopo la sperimentazione positiva sono diventate definitive: “Meteo permettendo arriveranno anche le fioriture interne – ha detto il sindaco – le due rotatorie sono perfettamente funzionanti in quanto stanno dimostrando di lavorare bene smistando e indirizzando i flussi di traffico”.