Viabilità. Altra giornata di passione sulla vecchia Lecco – Ballabio

Attenzione al maltempo previsto per giovedì pomeriggio con possibili nevicate in Valsassina

LECCO – Un’altra giornata di passione viabilistica sulla vecchia Lecco – Ballabio dove è stato dirottato tutto il traffico da e per la Valsassina da venerdì pomeriggio, in seguito alla frana scesa in prossimità del Passo del Lupo che ha interrotto la SS36 Dir (nuova Lecco – Ballabio).

Inevitabili i lunghi incolonnamenti che si sono registrati nell’ora di punta mattutina così come al rientro serale con forti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. Traffico che è stato comunque intenso per tutta la giornata.

Un “leitmotiv” che accompagnerà anche i prossimi giorni, fino alla riapertura della nuova strada per la quale non ci sono ancora date precise nonostante proseguano i lavori.

Nella giornata di domani (giovedì) a complicare la situazione potrebbe arrivare una perturbazione prevista a partire dal pomeriggio con possibili nevicate fino a sera.