Viabilità, attenzione alle modifiche della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco informa delle seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

Oggi, sabato 15 febbraio, in occasione della cerimonia di intitolazione a Ugo Merlini di un tratto di va Cantarelli, sono istituiti il divieto di transito dalle 13.15 alle 17 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11 alle 17 in via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Tubi.

via BELFIORE, tratto dal civico 44 al 72, restringimento per lavori di asfaltatura dal 17 febbraio al 20 febbraio;

via PAISIELLO, interdizione del camminamento pedonale per lavori di rifacimento marciapiede dal 17 febbraio al 10 marzo;

piazza CERMENATI, civico 21, restringimento per lavori di riparazione rete idrica il 17 febbraio;

corso MATTEOTTI, civico 99, restringimento per lavori di sostituzione chiusino rete idrica, dal 17 al 20 febbraio;

via AMENDOLA, tratto compreso tra via Digione e via Ghislanzoni, divieto di transito in direzione discendente per lavori di smontaggio gru di cantiere, dalle 9 alle 12 del 18 febbraio;

via DON MORAZZONE, tratto compreso tra i civici 46 e 77, divieto di transito per lavori sulla rete idrica dalle 8 del 17 febbraio alle 18 del 28 febbraio;

via APROMONTE, civico n. 45, restringimento per lavori di posa specchio parabolico il 18 febbraio;

via SANT’EGIDIO, civico 7, restringimento per lavori di riparazione rete idrica il 18 febbraio;

via CORTI, civici dal 4 al 26, restringimento per lavori di scavi di saggio, dal 18 al 21 febbraio;

via LUERA, civico 42, restringimento per lavori di riparazione rete idrica il 19 febbraio;

via XI FEBBRAIO, civico 22, restringimento per lavori di nuovo allaccio fibra ottica il 22 febbraio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371