Il vecchio guard-rail sarà rimosso e sostituito

Senso unico alternato regolato da movieri nelle ore di punta

LECCO – Dal prossimo lunedì 4 ottobre, e fino al 2 novembre, saranno realizzati lavori straordinari in via Valsassina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Paolo VI e il civico 6 della stessa, che prevedono la rimozione del guard-rail esistente della lunghezza di 76 metri e la posa in opera di nuove barriere di protezione.

Il progetto prevede l’adeguamento della barriera alla normativa più recente con riferimento alle direttive del Ministero e norme EN1317-1. L’intervento si è reso necessario in quanto parte della barriera è stata divelta per incidente stradale, inoltre la stessa barriera presenta segni di lesioni in altre parti.

In base allo stato di avanzamento del cantiere stradale sarà istituito un senso unico alternato regolamento da movieri dalle ore 7 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, mediante impianto semaforico nelle restanti fasce orarie e nei giorni prefestivi e festivi.